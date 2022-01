Lettera di Denis Verdini a Confalonieri e Dell'Utri, "così eleggiamo il Cav" (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Caro Marcello, Caro Fedele, è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni ‘vecchietti arzilli’, come quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno. Ed è stato bello sognare di mandare Silvio al Quirinale, per la rivalutazione di tutta la nostra storia ed ancor più bello è stato pensare agli innumerevoli suicidi dei vari Travaglio, Gruber, Zagrebelsky, che sarebbero provocati da questo evento”: inizia così la Lettera che Denis Verdini ha inviato a Marcello Dell’Utri e Fedele Confalonieri, pubblicata dal Tirreno, e nella quale però si invita in caso di insuccesso del Cavaliere a lasciare a Matteo Salvini il ruolo di kingmaker. Per Verdini l’ambizione di Berlusconi ad essere eletto al Quirinale ”è legittima” e “nessuno nel centro-destra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Caro Marcello, Caro Fedele, è stata davvero una bella mattinata nella quale alcuni ‘vecchietti arzilli’, come quelli di Cocoon, hanno ritrovato il gusto del sogno. Ed è stato bello sognare di mandare Silvio al Quirinale, per la rivalutazione di tutta la nostra storia ed ancor più bello è stato pensare agli innumerevoli suicidi dei vari Travaglio, Gruber, Zagrebelsky, che sarebbero provocati da questo evento”: inizialacheha inviato a Marcelloe Fedele, pubblicata dal Tirreno, e nella quale però si invita in caso di insuccesso del Cavaliere a lasciare a Matteo Salvini il ruolo di kingmaker. Perl’ambizione di Berlusconi ad essere eletto al Quirinale ”è legittima” e “nessuno nel centro-destra ...

