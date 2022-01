Lazio, Muriqi verso la Russia: con lui anche Vavro? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lazio, sono ore decisive per il trasferimento di Muriqi al CSKA Mosca: nell’affare potrebbe rientrare anche Vavro In casa Lazio tiene banco la cessione di Muriqi, utile anche per sbloccare l’indice di liquidità dei biancocelesti. L’attaccante sarebbe vicino ad un passaggio al Cska Mosca. Prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8, potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi. Con lui potrebbe andare anche Vavro. Poco utilizzato da Sarri, anche se sul difensore ci sarebbe interesse anche dalla Spagna. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022), sono ore decisive per il trasferimento dial CSKA Mosca: nell’affare potrebbe rientrareIn casatiene banco la cessione di, utileper sbloccare l’indice di liquidità dei biancocelesti. L’attaccante sarebbe vicino ad un passaggio al Cska Mosca. Prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8, potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi. Con lui potrebbe andare. Poco utilizzato da Sarri,se sul difensore ci sarebbe interessedalla Spagna. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Muriqi non segue la #Lazio sui social, ma i quasi 20 milioni per riscaldare una panchina non tornano tutti indietro - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Muriqi piace al Cska Mosca: contatti in corso - radiosei : Muriqi, Cska Mosca e non solo: la Lazio valuta la proposta migliore. Poi il sostituto… - LALAZIOMIA : #Lazio #Mercato Calciomercato Lazio, Sarri spera: accordo trovato ma non è finita - mempispillo : Buongiorno. Lunedì 17 gennaio e #Muriqi, #Vavro e #Durmisi sono ancora calciatori della @OfficialSSLazio. #Lazio -