Francia, per tutti gli sportivi anche stranieri vaccinazione obbligatoria. Novak Djokovic a rischio per il Roland Garros (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Francia è pronta al giro di vite in termini di vaccinazione obbligatoria per gli sportivi. Fonti governative transalpine, infatti, hanno svelato all'agenzia AFP che tutti gli sportivi, senza distinzione tra professionisti e dilettanti, transalpini e stranieri, che entrano nel Paese per una qualsiasi competizione, dovranno essere vaccinati per entrare negli impianti. Il tutto a precisazione di un punto legato alla legge approvata ieri in senso più generale, riguardante anche ristoranti, cinema, treni a lunga percorrenza e quant'altro. Il tutto proprio mentre è vicino a iniziare il Sei Nazioni di rugby, ma anche con l'approssimarsi di coppe di vario genere. Ma c'è una cosa che più di tutte attira l'attenzione del pubblico, se non ...

Federscherma : OROOOOOOOOOO ???????????? GLI AZZURRI DEL FIORETTO TRIONFANO A PARIGI BATTENDO LA FRANCIA IN FINALE PER 45-20 ?????? ??????… - TgLa7 : #Francia: obbligo di vaccino per ingresso atleti nel Paese, è necessario per partecipare a tutte le competizioni - borghi_claudio : @Veneto_Polska Non è certo la Lega a non trovare l'accordo con PiS... Il problema è il solito di troppi sovranisti,… - marlonbmmolina1 : RT @RadioGenova: Un minuto di silenzio osservato da medici e infermieri per denunciare la morte della sanità pubblica a Parigi. Proteste in… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Francia, obbligo di vaccino per l’ingresso degli atleti nel Paese -