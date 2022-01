Austria, obbligo vaccinale da febbraio: come funziona (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo di Vienna ha presentato la legge sull’obbligo vaccinale che parte dal 1 febbraio. I controlli saranno attivi dal 15 marzo con multe da 600 a 3600 euro Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo di Vienna ha presentato la legge sull’obbligoche parte dal 1. I controlli saranno attivi dal 15 marzo con multe da 600 a 3600 euro

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Austria conferma l'obbligo vaccinale: multe da 600 a 3.600 euro #covid - Corriere : Come funziona l’obbligo vaccinale in Austria, dal 1 febbraio: multe tra i 600 e i 3.600 euro - ladyonorato : Austria, slitta di due mesi l'obbligo vaccinale. Gli asseriti “problemi tecnici” sono in realtà i rilievi critici d… - lifestyleblogit : Covid Austria, da febbraio scatta l'obbligo vaccinale - - Domenic09598472 : RT @G23Mld: Mi scrivono che la faccenda dell'obbligo in Austria è una #fake TV. Che hanno problemi tecnici e non se ne parla affatto. Sugge… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria obbligo Covid, in Austria obbligo vaccinale e multe salate ai trasgressori e il Regno Unito allenta la stretta. Il caso Francia: ingresso permesso agli atleti ... ROMA. Diventa operativo l'obbligo vaccinale: mentre in Italia restano i 100 euro una tantum, dal 1° febbraio multe fino a 3600 euro in Austria. 100 euro al mese in Grecia. Record di prenotazioni ai centri vaccinali austriaci ...

Figliuolo cade sulla terza dose, Italia dietro gli altri grandi Paesi La Germania è a quota 43%, la Francia subito sopra con il 45,3%, l'Austria al 47,8%, il Belgio al ...centro - poi sui no vax introducendo nuove versioni dei green pass ed estendendo via via l'obbligo ...

ROMA. Diventa operativo l'vaccinale: mentre in Italia restano i 100 euro una tantum, dal 1° febbraio multe fino a 3600 euro in. 100 euro al mese in Grecia. Record di prenotazioni ai centri vaccinali austriaci ...La Germania è a quota 43%, la Francia subito sopra con il 45,3%, l'al 47,8%, il Belgio al ...centro - poi sui no vax introducendo nuove versioni dei green pass ed estendendo via via l'...