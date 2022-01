Anticipazioni Report, gli affari di Claudio Lotito tra calcio e politica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anticipazioni Report, nelle inchieste giornalistiche non solo il presidente della Lazio ma anche il sistema Amazon Questa sera su Rai3 in prima serata nuovo appuntamento con Report di Sigfrido Ranucci e la sua squadra di giornalisti. Sotto la lente d’ingrandimento ancora una volta in calcio, o meglio, uno dei suoi protagonisti degli ultimi anni, il presidente della Lazio Claudio Lotito. Salvatore della Lazio nel 2004 quando il club capitolino era sull’orlo del fallimento, ha successivamente anche acquistato la Salernitana portandola in Serie A, creandò però un cofnliffo d’interesse (non si possono tenere due società nella stessa categoria), con il club campano che nei giorni scorsi è stato acquistato da Danilo Iervolino, fondatore dell’Università telematica ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 gennaio 2022), nelle inchieste giornalistiche non solo il presidente della Lazio ma anche il sistema Amazon Questa sera su Rai3 in prima serata nuovo appuntamento condi Sigfrido Ranucci e la sua squadra di giornalisti. Sotto la lente d’ingrandimento ancora una volta in, o meglio, uno dei suoi protagonisti degli ultimi anni, il presidente della Lazio. Salvatore della Lazio nel 2004 quando il club capitolino era sull’orlo del fallimento, ha successivamente anche acquistato la Salernitana portandola in Serie A, creandò però un cofnliffo d’interesse (non si possono tenere due società nella stessa categoria), con il club campano che nei giorni scorsi è stato acquistato da Danilo Iervolino, fondatore dell’Università telematica ...

