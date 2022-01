SANREMO 2022: I MANESKIN APRONO LA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL. L’ANNUNCIO AL TG1 (Di domenica 16 gennaio 2022) Prosegue il sodalizio tra Amadeus e il Tg1. Il conduttore e direttore artistico di SANREMO 2022 ha scelto il telegiornale come unica finestra tv per annunciare PRIMA il cast del FESTIVAL, poi le primedonne che lo affiancheranno sul palco e ora i super ospiti. Anzi i primi ospiti d’onore sono già stati annunciati: l’attore, comico e regista Checco Zalone e il cantautore Cesare Cremonini alla sua PRIMA volta sul palco di SANREMO. Due nomi di primissimo piano e ora si aggiunge un altro nome: una band sulla cresta d’onda. Dopo due milioni di singoli venduti, i Måneskin saranno gli ospiti speciali della PRIMA SERATA di SANREMO, in onda su Rai1 martedì 1 febbraio. Vincitori di SANREMO e dell’Eurovision, stanno spopolando ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 gennaio 2022) Prosegue il sodalizio tra Amadeus e il Tg1. Il conduttore e direttore artistico diha scelto il telegiornale come unica finestra tv per annunciareil cast del, poi le primedonne che lo affiancheranno sul palco e ora i super ospiti. Anzi i primi ospiti d’onore sono già stati annunciati: l’attore, comico e regista Checco Zalone e il cantautore Cesare Cremonini alla suavolta sul palco di. Due nomi di primissimo piano e ora si aggiunge un altro nome: una band sulla cresta d’onda. Dopo due milioni di singoli venduti, i Måneskin saranno gli ospiti speciali delladi, in onda su Rai1 martedì 1 febbraio. Vincitori die dell’Eurovision, stanno spopolando ...

