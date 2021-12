Viterbo, fermato un uomo per l’omicidio del professor Dario Angeletti: si indaga su un movente legato alla sfera privata (Di giovedì 9 dicembre 2021) È stato fermato un uomo per l’omicidio di Dario Angeletti, il professore universitario ucciso a colpi di pistola martedì a Tarquinia, sul litorale viterbese. A quanto si apprende, il movente del delitto è legato alla sfera privata della vittima. Il fermato, che ha accusato un malore, si trova al momento piantonato all’ospedale Belcolle di Viterbo. L’autopsia sul cadavere è in programma per oggi, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri su incarico della Procura del capoluogo: da mercoledì le attenzioni si erano concentrate in particolare sul sospetto poi fermato, individuato dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza che inquadrano da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) È statounperdi, ile universitario ucciso a colpi di pistola martedì a Tarquinia, sul litorale viterbese. A quanto si apprende, ildel delitto èdella vittima. Il, che ha accusato un malore, si trova al momento piantonato all’ospedale Belcolle di. L’autopsia sul cadavere è in programma per oggi, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri su incarico della Procura del capoluogo: da mercoledì le attenzioni si erano concentrate in particolare sul sospetto poi, individuato dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza che inquadrano da ...

