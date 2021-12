La corsa europea per dare casa ai nomadi digitali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questo oggi è il mio ufficio” è la frase con cui i nomadi digitali si sono fatti conoscere e invidiare nel mondo, allegando immagini irresistibili di computer portatili affacciati su panorami stupendi e molto diversi dalla vista che solitamente abbiamo dalle finestre dei nostri uffici. I nomadi digitali sono uno dei pochi effetti positivi della pandemia, le persone che lavorano da remoto e che scelgono il posto in cui vivere a seconda delle condizioni offerte dalla città, dai clienti, dai datori di lavoro. In Europa, dove il mercato del lavoro è quanto di più rigido si possa immaginare e dove ci dimentichiamo spesso quanto sia preziosa la libera circolazione di cose e persone, è iniziata una corsa sorprendente e virtuosa tra i paesi membri per diventare la casa di questi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questo oggi è il mio ufficio” è la frase con cui isi sono fatti conoscere e invidiare nel mondo, allegando immagini irresistibili di computer portatili affacciati su panorami stupendi e molto diversi dalla vista che solitamente abbiamo dalle finestre dei nostri uffici. Isono uno dei pochi effetti positivi della pandemia, le persone che lavorano da remoto e che scelgono il posto in cui vivere a seconda delle condizioni offerte dalla città, dai clienti, dai datori di lavoro. In Europa, dove il mercato del lavoro è quanto di più rigido si possa immaginare e dove ci dimentichiamo spesso quanto sia preziosa la libera circolazione di cose e persone, è iniziata unasorprendente e virtuosa tra i paesi membri per diventare ladi questi ...

Advertising

atta0993 : Buongiorno solo a chi è ancora in corsa per una competizione europea - TodayEuropa : @elonmusk vs @esa : secondo il direttore dell'Agenzia spaziale europea, mister Tesla sta 'dettando le regole del gi… - GMendix : RT @formichenews: L’ombra russa sulla corsa al Quirinale 'Impegnati a sbrogliare la partita del Quirinale, i partiti tacciono sulla minacc… - FrancescoBechis : RT @formichenews: L’ombra russa sulla corsa al Quirinale 'Impegnati a sbrogliare la partita del Quirinale, i partiti tacciono sulla minacc… - formichenews : L’ombra russa sulla corsa al Quirinale 'Impegnati a sbrogliare la partita del Quirinale, i partiti tacciono sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : corsa europea Ue, se ci sei batti un colpo La Francia, De Gaulle insegna, concepisce l'Unione europea solo come se fosse... Firmato (senza ... Autogol storico: la corsa al green di Europa e Usa favorisce l'export record della... Mentre alla ...

Cosa farà il Cav dopo aver perso il Colle? ...miliardi di entrate Iva causa evasione Secondo un nuovo studio pubblicato dalla Commissione europea,... Sarà sfida Draghi - Berlusconi Nella corsa per conquistare la Presidenza della Repubblica Urbani: ...

La Fiorentina e la corsa in Europa. Il paragone con le sue rivali Viola News Auto elettrica, allarme di Tavares. E ora arrivano i cinesi Il Ceo di Stellantis lancia un warnig sui costi troppo alti della corsa all'elettrico e sui rischi per l'occupazione. Anche Volkswagen ha i suoi guai. E c'è la sfida con la Cina. L'auto europea può re ...

Rugby, Coppe europee: il primo turno di Champions Cup e Challenge Cup Inizia questo weekend la corsa europea del rugby, con il primo turno delle due coppe continentale, la Champions Cup e la Challenge Cup. Le due formazioni italiane di Zebre Parma e Benetton Treviso sar ...

La Francia, De Gaulle insegna, concepisce l'Unionesolo come se fosse... Firmato (senza ... Autogol storico: laal green di Europa e Usa favorisce l'export record della... Mentre alla ......miliardi di entrate Iva causa evasione Secondo un nuovo studio pubblicato dalla Commissione,... Sarà sfida Draghi - Berlusconi Nellaper conquistare la Presidenza della Repubblica Urbani: ...Il Ceo di Stellantis lancia un warnig sui costi troppo alti della corsa all'elettrico e sui rischi per l'occupazione. Anche Volkswagen ha i suoi guai. E c'è la sfida con la Cina. L'auto europea può re ...Inizia questo weekend la corsa europea del rugby, con il primo turno delle due coppe continentale, la Champions Cup e la Challenge Cup. Le due formazioni italiane di Zebre Parma e Benetton Treviso sar ...