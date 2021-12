India e Russia si avvicinano (irritando Usa e Cina) (Di giovedì 9 dicembre 2021) India e Russia sono sempre più vicine. Lunedì scorso, il presidente russo, Vladimir Putin, si è recato in visita a Nuova Delhi, dove – accompagnato dai suoi ministri degli Esteri e della Difesa – ha incontrato il premier Indiano, Narendra Modi. Nell’occasione, sono state siglate alcune intese significative. I due Paesi hanno innanzitutto sottoscritto un patto di cooperazione tecnica e militare che durerà fino al 2031, impegnandosi inoltre a portare il valore annuale delle relazioni commerciali a 30 miliardi di dollari entro il 2025. In questo quadro, Nuova Delhi produrrà oltre 600.000 fucili Kalashnikov e ha inoltre reso noto di aver iniziato a ricevere la fornitura del sistema missilistico russo S-400, in base a un’intesa firmata nel 2018. “Le forniture sono iniziate questo mese e continueranno ad esserci”, ha detto in tal senso il ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 dicembre 2021)sono sempre più vicine. Lunedì scorso, il presidente russo, Vladimir Putin, si è recato in visita a Nuova Delhi, dove – accompagnato dai suoi ministri degli Esteri e della Difesa – ha incontrato il premierno, Narendra Modi. Nell’occasione, sono state siglate alcune intese significative. I due Paesi hanno innanzitutto sottoscritto un patto di cooperazione tecnica e militare che durerà fino al 2031, impegnandosi inoltre a portare il valore annuale delle relazioni commerciali a 30 miliardi di dollari entro il 2025. In questo quadro, Nuova Delhi produrrà oltre 600.000 fucili Kalashnikov e ha inoltre reso noto di aver iniziato a ricevere la fornitura del sistema missilistico russo S-400, in base a un’intesa firmata nel 2018. “Le forniture sono iniziate questo mese e continueranno ad esserci”, ha detto in tal senso il ...

Ultime Notizie dalla rete : India Russia Vent'anni di Brics Invece India, Russia e Brasile rimangono potenze regionali, nel caso russo con qualche pretesa su scala più vasta. Si ripete quindi, anche nel sodalizio dei Brics, la dinamica che si è verificata nel ...

India-Russia, un legame “speciale” alla prova della nuova geopolitica ISPIonline India, precipita elicottero che trasportava il capo delle forze armate: si temono 14 morti Un elicottero che trasportava il capo delle forze armate indiane si è schiantato oggi nello stato di Tamil Nadu, in India meridionale. Lo ha comunicato l’aeronautica indiana, secondo cui il generale 6 ...

