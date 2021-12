“Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, il ritorno dei maghi più famosi del mondo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arriva il 1º gennaio 2022 lo Speciale che tutti stavamo aspettando: Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. A 20 anni dall’uscita al cinema di Harry Potter e la Pietra filosofale, gli attori degli 8 film di magia più famosi al mondo tornano nella celebre scuola di magia. Una riunione che lascerà tutti i fans a bocca aperta. Ospiti dello speciale ovviamente Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Arriva lo speciale di Harry Potter: dal 1º gennaio 2022 su HBO Max Sono passati ormai 20 anni da quando i fans di tutto il mondo delle vicende del maghetto Harry Potter hanno potuto vedere sul grande schermo la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arriva il 1º gennaio 2022 lo Speciale che tutti stavamo aspettando:to. A 20 anni dall’uscita al cinema die la Pietra filosofale, gli attori degli 8 film di magia piùaltornano nella celebre scuola di magia. Una riunione che lascerà tutti i fans a bocca aperta. Ospiti dello speciale ovviamente Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Arriva lo speciale di: dal 1º gennaio 2022 su HBO Max Sono passati ormai 20 anni da quando i fans di tutto ildelle vicende del maghettohanno potuto vedere sul grande schermo la prima ...

