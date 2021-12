VIDEO Bufera di neve a Bergamo: rinviata Atalanta-Bergamo. Spalatori all’opera in campo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una fittissima nevicata si sta abbattendo su Bergamo e ha inevitabilmente condizionato Atalanta-Villareal, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022. L’inizio dell’incontro è stato ritardato di venti minuti ed è incominciato alle ore 21.20 a causa delle avverse condizioni meteo: gli addetti ai lavori hanno infatti dovuto spalare tutta la neve per rendere praticabile il campo, dipingendo nel frattempo le linee di rosso. Di seguito le immagini e il VIDEO della neve caduta a Bergamo e del campo pieno di neve prima di Atalanta-Villareal, incontro di Champions League. VIDEO neve Atalanta-VILLAREAL CHAMPIONS ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una fittissima nevicata si sta abbattendo sue ha inevitabilmente condizionato-Villareal, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022. L’inizio dell’incontro è stato ritardato di venti minuti ed è incominciato alle ore 21.20 a causa delle avverse condizioni meteo: gli addetti ai lavori hanno infatti dovuto spalare tutta laper rendere praticabile il, dipingendo nel frattempo le linee di rosso. Di seguito le immagini e ildellacaduta ae delpieno diprima di-Villareal, incontro di Champions League.-VILLAREAL CHAMPIONS ...

