Rugby | Italdonne | Rigoni inserita nel dream team mondiale 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Beatrice, centro della Nazionale Italiana Femminile di, è stataneldi World. Beatrice -classe 1995 e 49 caps in Nazionale- è la prima italiana a ricevere la nomination nei WorldAwards, la cerimonia annuale dove la Federazione Internazionale assegna i premi ai protagonisti del mondo della palla ovale che si sono particolarmente distinti durante l'anno. Il prestigioso riconoscimento da parte del massimo organo di governo della palla ovale arriva a conclusione di un anno importante per ilfemminile che ha vissuto il suo momento più alto con la qualificazione dell'allaWorld Cup, in calendario in Nuova ...