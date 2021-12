Rrahmani | “Leicester? 90 minuti che possono decidere il futuro delle due squadre”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Amir, difensore del Napoli, alla vigilia del delicato match di Europa League, al Maradona, contro il, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: SU NAPOLI –“Sono 90cheildue. Gli equilibri ci sono stati anche quando non abbiamo vinto, l’importante è stare concentrati e dare il massimo. Domani gara da dentro o fuori, cosa scatta nella testa? Cosa mi aspetto dalla partita e dal pubblico? Tutti sognano queste partite, qui si vedono i giocatori veri che hanno carattere e sanno cosa vogliono”. PERE’ UNA GARA SPECIALE E’ una gara speciale, dobbiamo entrare in campo con il massimo impegno per dare tutto. Con Spalletti cosa e’ cambiato? Sto ...

NAPOLI -: PROBABILI FORMAZIONI Napoli (3 - 4 - 3) : Meret; Di Lorenzo,, Juan Jesus; Malcuit, Demme, Elmas, Mario Rui; Politano, Petagna, Lozano. All. : Spalletti.(4 - ...Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ilAmirha parlato della responsabilità del gruppo. Queste le sue parole in merito: ' Noi abbiamo la responsabilità sempre non solo in Europa League. Noi giochiamo sempre per vincere ...Probabili formazioni Napoli Leicester: diretta tv e orario. Le mosse degli allenatori alla vigilia della sfida per i gironi della Europa league, domani.NAPOLI (fonte sscn.it) – “Domani dobbiamo andare oltre le difficoltà”. Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida decisiva contro il Leicester nell’ultima gara di Europa Lea ...