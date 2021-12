Napoli-Leicester, la conferenza di Spalletti in diretta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto in 90 minuti. Il Napoli sfida il Leicester nell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League con un solo risultato a disposizione. Alla vigilia del match, e con tanti... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto in 90 minuti. Ilsfida ilnell'ultimo turno della fase a gironi di Europa League con un solo risultato a disposizione. Alla vigilia del match, e con tanti...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - sscnapoli : ?? #NapoliLeicester, biglietti in vendita. ?? - sportli26181512 : “#Napoli in calo: affronta il #Leicester nel momento peggiore”: L’opinione di Enrico Fedele: “Contro l’Atalanta, Sp… - cn1926it : LIVE Konami Center, tutto pronto per la conferenza di #Spalletti e #Rrahmani - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Manolas recupera per il Leicester, ecco quando dovrebbero rientra… -