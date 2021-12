Il principe Harry: “Lasciate il lavoro se non vi rende felici. La salute mentale è importante” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il principe Harry non ha dubbi: coloro che in seguito alla pandemia hanno lasciato il lavoro hanno fatto bene se quel lavoro non li rendeva felici. Così il duca di Sussex intervistato da Fast Company Magazine ha commentato la ‘Great Resignation“, l’ondata di dimissioni negli Usa: “Molte persone, in tutto il mondo, sono state bloccate in lavori che non hanno portato loro gioia, e ora mettono al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. Questa è una cosa da celebrare”. Secondo Harry d’Inghilterra “questi problemi si stavano già affacciando da qualche anno. Adesso ci troviamo di fronte a una presa di coscienza generale sul ruolo della salute mentale. Ecco perché bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilnon ha dubbi: coloro che in seguito alla pandemia hanno lasciato ilhanno fatto bene se quelnon liva. Così il duca di Sussex intervistato da Fast Company Magazine ha commentato la ‘Great Resignation“, l’ondata di dimissioni negli Usa: “Molte persone, in tutto il mondo, sono state bloccate in lavori che non hanno portato loro gioia, e ora mettono al primo posto la loroe la lorotà. Questa è una cosa da celebrare”. Secondod’Inghilterra “questi problemi si stavano già affacciando da qualche anno. Adesso ci troviamo di fronte a una presa di coscienza generale sul ruolo della. Ecco perché bisogna ...

