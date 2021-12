Il Covid ha ucciso il capo di Stato Maggiore, il colonnello Salvo Gagliano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Covid ha ucciso il capo di Stato Maggiore , colonnello Salvo Gagliano . L’ufficiale, 57 anni, al comando interregionale Culqualber di Messina era ricoverato a Modena. Si è spento oggi, perdendo la... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilhaildi. L’ufficiale, 57 anni, al comando interregionale Culqualber di Messina era ricoverato a Modena. Si è spento oggi, perdendo la...

Advertising

CarloGobbato : @molumbe 135.000 morti per covid è il dato fasullo che asssomma una molteplicità di cause di morte solo per positiv… - ragusaoggi : #ragusa | Il colonnello Salvatore Gagliano, ex comandante Carabinieri Ragusa, ucciso dal covid. Era capo di Stato M… - benireiser : I vaccini contro il Covid hanno ucciso più persone in un anno rispetto a tutti gli altri vaccini insieme in trentat… - herrsmithsonian : Il CEO di BioNTech afferma che il prossimo vaccino per la variante Omicron dovrebbe essere un 'vaccino a 3 dosi'. C… - anesalete : RT @tribuna_treviso: Conosciuto da tutti come “Barichèo” era un esperto zootecnico. Non aveva disturbi particolari ma è stato ucciso dal vi… -