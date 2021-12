Dragons: The Nine Realms: il nuovo trailer della serie spinoff di DreamWorks (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il trailer di Dragons: The Nine Realms è stato pubblicato da Entertainment Access assieme al poster della serie spinoff di DreamWorks. Entertainment Access ha appena diffuso il trailer ufficiale di Dragons: The Nine Realms: la nuova serie animata prodotta da DreamWorks Animation, che entra a far parte del franchise di Dragon Trainer, assieme allo spinoff Netflix Dragons Rescue Riders. Il breve filmato rivela il logo della nuova serie animata, mostra alcuni dei nuovi draghi e ci presenta un dragon rider totalmente inedito che cavalca un creatura molto simile a Sdentato: si tratta del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ildi: Theè stato pubblicato da Entertainment Access assieme al posterdi. Entertainment Access ha appena diffuso ilufficiale di: The: la nuovaanimata prodotta daAnimation, che entra a far parte del franchise di Dragon Trainer, assieme alloNetflixRescue Riders. Il breve filmato rivela il logonuovaanimata, mostra alcuni dei nuovi draghi e ci presenta un dragon rider totalmente inedito che cavalca un creatura molto simile a Sdentato: si tratta del ...

Advertising

larahashope : @mxnvxxr_ I bangtan ovviamente lol, poi personalmente ancora imagine dragons e twenty one pilots. Ho già vesto entr… - TytoGuardian : RT @OriginsOdyssy: Ho appena scoperto che uscirà una serie ambientata nei giorni nostri che si chiamerà Dragons The nine realms, non vedo l… - mari_amanim : 27) realizzarmi lavorativamente e costruire una famiglia 28) rimanere sola 29) Imagine Dragons 30) on top of the wo… - yourfriendyen : Ogni volta che ascolto Radioactive degli Imagine Dragons penso a THE WALKING DEAD. - cvnismvjor : rise of the brave tangled dragons...quello è stato il medioevo della fan culture ma i regret nothing onestamente hi… -