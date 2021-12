Djokovic all'Australian Open, vaccino o esenzione medica? Il dibattito continua (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La presenza di Novak Djokovic nell'entry list dell'ATP Cup e dell'Australian Open 2022 ha fatto scattare molte domande. Tennis Australia, che organizza i due eventi, ha stabilito che al primo Slam ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La presenza di Novaknell'entry list dell'ATP Cup e dell'2022 ha fatto scattare molte domande. Tennis Australia, che organizza i due eventi, ha stabilito che al primo Slam ...

GuidoDeMartini : ?? IL N.1?? DJOKOVIC NON SI PIEGA ?? il padre all'emittente televisiva serba Prva: 'Visto tutto questo ricatto e le… - Avis2Jonathan : RT @nonkonforme: Nole #Djokovic non cede all'infame ricatto vaccinatorio australiano, e non parteciperà agli #AustralianOpen. Onore ad un g… - lyra_col : @fxIsegxd Immagino negli stessi termini con cui stai criticando Djokovic per un qualcosa che nemmeno sai per certo,… - Rlocaloco : @nonkonforme 8/12/21 Novak Djokovic parteciperà agli Australian Open, ha anteposto l’intelligenza all’ignoranza evidentemente - infoitsport : Djokovic nella lista dei partecipanti all'Australian Open, non c'è Serena Serena Williams -