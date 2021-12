Die Walküre in onda su Rai 5

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella festa dell’Immacolata, Rai 5 propone l’opera teatrale Die. Si tratta della Tetralogia completa dell’Anello del Nibelungo nella versione andata in scena tra il 2010 e il 2013 presso il Teatro alla Scala di Milano. A dirigere l’orchestra c’è un unico grande maestro, Daniel Barenboim, che viene considerato il migliore nella replica delle opere di Wagner. Rai 5 manderà inil secondo dei quattro drammi che fanno parte del ciclo wagneriano: Die. Nata dal sacrificio di ben 26 anni di lavoro di Wagner, questo mix di quattro opere viene considerato oggi forse tra le più corpose creazioni nella storia della musica. Si compone di ben quattro drammi musicali che insieme sono collegati tra loro e che si dividono in un prologo (Das Rheingold) e in tre “giornate” (Die, Siegfried, ...

...del Comunale (che sarà presentata in conferenza stampa il 20 ottobre con la musicista ucraina in collegamento video) con un concerto che vedrà la direttrice sul podio per il primo atto di...La terza scena e il finale del primo atto didi Wagner in apertura risuonano indubbiamente insoliti in Arena, un contesto in cui si perdono molte delle raffinatezze dell'orchestrazione e ...