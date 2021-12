Covid scuola, nelle Marche 145 classi in Dad, 16,5% studenti è senza vaccino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 145 in tutte le Marche le classi che al 6 dicembre risultavano in quarantena, contro le 95 della settimana precedente, e svolgono didattica a distanza, mentre sono 18.214 gli studenti non vaccinati, il 16,5% della popolazione scolastica rispetto al 19,4% di sette giorni prima. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 145 in tutte leleche al 6 dicembre risultavano in quarantena, contro le 95 della settimana precedente, e svolgono didattica a distanza, mentre sono 18.214 glinon vaccinati, il 16,5% della popolazione scolastica rispetto al 19,4% di sette giorni prima. L'articolo .

