Champions League 21/22: i verdetti della fase a gironi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 21/22 Con le partite di questa sera si è conclusa la fase a gironi della Champions League 21/22 che ha decretato le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale (prime e seconde in classifica), le 8 retrocesse in Europa League (terze classificate) e le 8 eliminate dalle coppe europee (quarte nel girone). Per quanto riguarda le squadre italiane da sottolineare il passaggio agli ottavi di finale di Inter e Juventus, mentre il Milan è fuori dalle coppe europee. Domani si conoscerà il futuro dell’Atalanta. I verdetti Vediamo nel dettaglio i verdetti della Champions ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si è conclusa la21/22 Con le partite di questa sera si è conclusa la21/22 che ha decretato le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale (prime e seconde in classifica), le 8 retrocesse in Europa(terze classificate) e le 8 eliminate dalle coppe europee (quarte nel girone). Per quanto riguarda le squadre italiane da sottolineare il passaggio agli ottavi di finale di Inter e Juventus, mentre il Milan è fuori dalle coppe europee. Domani si conoscerà il futuro dell’Atalanta. IVediamo nel dettaglio i...

Advertising

EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - juventusfc : E comunque, Koni de Winter è stato il più giovane calciatore della Juventus a partire titolare in un match di Champ… - Ultrasjuventus3 : E comunque, Koni de Winter è stato il più giovane calciatore della Juventus a partire titolare in un match di Champ… - genmaraniello : RT @DAZN_IT: Partita STOICA della Juventus! ?? Le bianconere ergono un muro e strappano un pareggio fondamentale contro il Chelsea ?? Segui… -