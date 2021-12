Una vita | anticipazioni 7 dicembre | una notizia sconvolgente

(Di martedì 7 dicembre 2021) Bellita riceverà unache la sconvolgerà non poco. Secondo leUnadi oggi, martedì 72021, la donna verrà a sapere che la gravidanza di Cinta e a rischio e penserà di raggiungerla a Buenos Aires per starle vicino. Nel frattempo, Mendez interrogherà Genoveva sulla morte di Velasco, ma non riuscirà ad ottenere informazioni in merito. Infine, Anabel e Miguel saranno sempre più vicini e Ramon non sopporterà l'atteggiamento dei vicini nei confronti del figlio né la boria del giovane. Una: Bellita scopre che Cinta potrebbe perdere il bambino Mendez, dopo aver fermato per strada Genoveva ed averla messa al corrente del fatto che sta indagando sulla scomparsa di Velasco, si recherà da lei per interrogarla ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - TeresaBellanova : Al confine tra Polonia e Bielorussia, oggi teatro di orrori umani e indifferenza, è morta una donna. È morta al gel… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - ioeilmiomare : RT @BigAndriulli: Nel weekend c’è stato il Toronto Pro, gara fatta 4 volte,con 2 Ori portati a casa, qualificanti ai miei Mr.Olympia. Oggi… - SaettaMcQueen36 : RT @Signorasinasce: “Faccio una vita normale grazie al green pass” cit #DeBortoli -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita

tutta, e solo,questione di firma. Dopo aver griffato la vittoria sul Genoa con il solito sinistro delizioso e ...di euro a stagione che lo legherà alla Juventus fino al 2026 (praticamente a). ...Ma devo tornare con i piedi per terra e cercare di salvare la mia vera'. Leggi Anche 'GF Vip', ... augurandosi di trovaresoluzione che non abbia effetti collaterali per nessuno. E in maniera ...In queste settimane hanno dovuto affrontare respingimenti crudeli e violenze da parte delle guardie di frontiera, almeno un ragazzo e un bambino, oltre a una donna incinta, hanno perso la vita, mentre ...CASERTA – Lo scorso 30 novembre 2021 è festa grande in casa Scalera - Cafarelli. Sono due le comunità in festa quella di Caserta e di Maddaloni, ovvero le due comunità in cui ha operato Anna Cafarelli ...