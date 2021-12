PSG, nuovo forfait di Sergio Ramos: non ci sarà con il Club Brugge (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sergio Ramos non prenderà parte al match di Champions League tra PSG e Club Brugge: il difensore è ancora infortunato Non c’è pace per Sergio Ramos, che sarà costretto a saltare il match di Champions League contro il Club Brugge per infortunio. Il difensore spagnolo del Paris Saint-Germain, finora, ha collezionato solamente 90 minuti con il Saint-Etienne in Ligue 1. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)non prenderà parte al match di Champions League tra PSG e: il difensore è ancora infortunato Non c’è pace per, checostretto a saltare il match di Champions League contro ilper infortunio. Il difensore spagnolo del Paris Saint-Germain, finora, ha collezionato solamente 90 minuti con il Saint-Etienne in Ligue 1. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #PSG, nuovo forfait di #SergioRamos: non ci sarà con il Club Brugge - sportli26181512 : Icardi e la drastica decisione dopo l'ultimo messaggio di #ChinaSuarez: La modella argentina avrebbe provato di nuo… - 7marko_ : @Das3lkO nuovo psg - BisInterista : RT @CalcioPillole: Per evitare una staffetta tra #Donnarumma e Keylor Navas il #PSG potrebbe decidere di cedere in prestito secco il classe… - serieAnews_com : ?? Il #PSG ufficializza il nuovo stop di #SergioRamos, dopo appena una partita giocata -