Decreto Fiscale, Giorgia Meloni contraria alle nuove norme sull'Iva (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 4 dicembre scorso il Senato ha approvato il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022. In particolare, tra le nuove norme, alcune stabiliscono che vengano rese soggette a Iva tutte quelle attività finora esenti. Si tratta prevalentemente di organizzazioni appartenenti al Terzo Settore, le quali risulterebbero dunque svantaggiate dal maxi-emendamento. Diversi esponenti politici si sono detti contrariati dalla decisione che, se votata alla Camera, diverrebbe definitiva. E in merito alla questione è intervenuta anche Giorgia Meloni, annunciando di volersi battere per la cancellazione del provvedimento. Nuovo Decreto Fiscale, Giorgia Meloni: "Inaccettabile!" In un'Ansa pubblicata ...

