CN Posillipo | Di Martire convocato per il ”Common Training” della Nazionale Italiana

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl C.N.comunica che il giocatore Massimo Diè stavodal Commissario TecnicoSandro Campagna per il prossimo Raduno Collegiale “Assoluta Maschile, che si disputerà a Zagabria, in Croazia, dal 6 all’8 dicembre. Per il giocatore del Club Rossoverde un prestigioso e meritato riconoscimento dopo le ottime prestazioni di questo inizio di stagione. Diinfatti, dopo dieci giornate di campionato, è quarto nella classifica marcatori di Serie A1, con 23 gol realizzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli, Andrea Patchaliev e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste) e Massimo Di(CN).: L. Lindstrom, D. Iodice 1, M. Calì, L. Briganti, A. Picca 1,E. Aiello, M. Tkac, M. Lanfranco, M. Di3, A. Scalzone, N. Radonjic, P. Saccoia, R. Spinelli. All. R. Brancaccio Arbitri:...Il Settebello sfiderà la Croazia a Zagabria per un test match. Dopo un paio di allenamenti confriunti, la sfida sarà in programma martedì alle ore 18:00 con diretta su HRT-HTV 2 nella piscina della Ml ...Il Settebello sta raggiungendo Zagabria per onorare l'impegno agonistico contro la Croazia, che è stata ospite ad Imperia per un common training chiuso dal test macht vinto dai biancorossi per 12-11 ( ...