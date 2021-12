"Un periodo molto difficile". Alberto Zangrillo vuota il sacco: ecco le vere condizioni di Berlusconi (Di domenica 5 dicembre 2021) Non solo Genoa, il club di Serie A di cui Alberto Zangrillo è appena diventato presidente. Nella lunga intervista concessa a Il Giorno, il primario del San Raffaele spazia a tutto campo: esclude del tutto ogni impegno in politica, critica l'eccessivo allarmismo su Covid e variante Omicron, attacca in modo duro Mario Monti per le sue recenti parole sulla necessità di "nuove forme di democrazia" al tempo della pandemia. E, ovviamente, parla - e parecchio - anche di Silvio Berlusconi, premettendo che non gli dà fastidio essere definito "il medico personale del Cav", ma a patto che "non venga detto in modo riduttivo per strumentalizzare". Ovvia una domanda sulle condizioni di salute di Berlusconi, che negli ultimi mesi hanno destato molteplici preoccupazioni: "Sta recuperando da un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Non solo Genoa, il club di Serie A di cuiè appena diventato presidente. Nella lunga intervista concessa a Il Giorno, il primario del San Raffaele spazia a tutto campo: esclude del tutto ogni impegno in politica, critica l'eccessivo allarmismo su Covid e variante Omicron, attacca in modo duro Mario Monti per le sue recenti parole sulla necessità di "nuove forme di democrazia" al tempo della pandemia. E, ovviamente, parla - e parecchio - anche di Silvio, premettendo che non gli dà fastidio essere definito "il medico personale del Cav", ma a patto che "non venga detto in modo riduttivo per strumentalizzare". Ovvia una domanda sulledi salute di, che negli ultimi mesi hanno destato molteplici preoccupazioni: "Sta recuperando da un ...

Advertising

juventusfc : ?? Allegri: «L'infortunio di @WMckennie non dovrebbe essere grave, @federicochiesa invece lo vedremo dopo le feste.… - AlessandroPeir4 : @AdrianaSpappa @InOndaLa7 @GoffredoB @Corriere Il refrain main stream è che il vaccinato contagi molto meno. E lì c… - comeuniceberg : @_ArtemisHunter_ In realtà anni e anni fa, in un periodo lontano e oscuro, c'era una principessa... no ok. Ho avuto… - loris63996355 : RT @GioiaMusso: Visto il periodo mi sembra molto in tema questa letterina ?? - cesololinter_19 : @GiovaB95 @FraPol30 Per L'inter molto si decide a gennaio primi di febbraio. Se esce bene da quel periodo poi c'è u… -