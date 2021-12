Superecobonus, in Campania quasi un miliardo di investimenti ammessi (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica hanno movimentato, fino allo scorso 30 novembre, investimenti per quasi 12 miliardi di euro (11.936.000.616,14). Di questi, oltre 8 miliardi sono relativi a lavori conclusi. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Enea, che fotografano mensilmente la situazione. Sono state presentate 69.390 asseverazioni, delle quali 10.339 relative a condomini, 35.542 a edifici unifamiliari e 23.508 a unità immobiliari funzionalmente indipendenti. L’investimento medio dei lavori in condominio ammonta a circa 574 mila euro, quello relativo agli interventi negli edifici unifamiliari a 105 mila euro e quello per i lavori nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti a poco più di 95 mila. “I dati confermano anche questo mese il forte impatto del Superbonus sull’andamento del comparto edile ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica hanno movimentato, fino allo scorso 30 novembre,per12 miliardi di euro (11.936.000.616,14). Di questi, oltre 8 miliardi sono relativi a lavori conclusi. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Enea, che fotografano mensilmente la situazione. Sono state presentate 69.390 asseverazioni, delle quali 10.339 relative a condomini, 35.542 a edifici unifamiliari e 23.508 a unità immobiliari funzionalmente indipendenti. L’investimento medio dei lavori in condominio ammonta a circa 574 mila euro, quello relativo agli interventi negli edifici unifamiliari a 105 mila euro e quello per i lavori nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti a poco più di 95 mila. “I dati confermano anche questo mese il forte impatto del Superbonus sull’andamento del comparto edile ...

