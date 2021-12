Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - La moviola di Napoli-Atalanta: regolare il primo gol, tocco involontario di Zapata, abbaglio di Mariani sul rigor… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - La moviola di Napoli-Atalanta: regolare il primo gol, tocco involontario di Zapata, abbaglio di Mariani sul rigor… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - La moviola di Napoli-Atalanta: regolare il primo gol, tocco involontario di Zapata, abbaglio di Mariani sul rigor… - apetrazzuolo : CDS - La moviola di Napoli-Atalanta: regolare il primo gol, tocco involontario di Zapata, abbaglio di Mariani sul r… - napolimagazine : CDS - La moviola di Napoli-Atalanta: regolare il primo gol, tocco involontario di Zapata, abbaglio di Mariani sul r… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Napoli

Gazzetta -- Atalanta: tutti i gol regolari, il braccio di Zapata non è punibileL'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato la gara trae Atalanta: Ultime calcioLadi Marelli su- Atalanta CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieForzAzzurri.net Moviola Napoli-Atalanta: "Regolare primo gol Atalanta, Zapata se tocca lo fa involontariamente" News calcio Napoli ...Voto 5.5 per Mariani, arbitro di Napoli-Atalanta. La moviola del Corriere dello Sport scrive: "Se c’è un episodio da portare ad esempio per spiegare il «chiaro ed evidente errore» questo non può che e ...