Jessica Selassié e Francesca Cipriani si scontrano sulla cena (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Jessica Selassié si scontra con Francesca Cipriani Ieri sera a preparare la cena ci ha pensato Jessica Selassié con l’aiuto della sorella Lucrezia. Per l’occasione il Grande Fratello ha fornito gli ingredienti perché venisse preparata una cena etiope, ovvero la cultura d’origine delle Principesse. I problemi sono iniziati quando Francesca Cipriani ha chiesto cosa avrebbe L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 5 dicembre 2021)si scontra conIeri sera a preparare laci ha pensatocon l’aiuto della sorella Lucrezia. Per l’occasione il Grande Fratello ha fornito gli ingredienti perché venisse preparata unaetiope, ovvero la cultura d’origine delle Principesse. I problemi sono iniziati quandoha chiesto cosa avrebbe L'articolo proviene da Novella 2000.

Jessica Selassié cucina etiope, Francesca Cipriani non la prende bene Cena etiope al Grande Fratello Vip organizzata da Jessica Selassié . Quando però la principessa si è messa ai fornelli Francesca Cipriani (e poi anche Manila Nazzaro) si sono avvicinate chiedendole cosa avesse intenzione di fare. Quando Jessica ha ...

