Advertising

LSblendorio : Il ‘cristiano’ seguace di Trump a Natale preferisce mitra e proiettili mentre odia i bisognosi” - globalistIT : - neutro11265399 : @hypomonee @chetempochefa Disse il cristiano cattolico, apologeta e solerte seguace di Cristo. -

Ultime Notizie dalla rete : cristiano seguace

Globalist.it

Adesso un'altra conferma da un 'di Trump e dell'estrema destra che per Natale mostra di preferite mitra e pistole invece che impegnarsi per la solidarietà e l'aiuto ai più poveri. ...Don Luigi Sturzo comedi Gesù Cristo, che dopo aver chiamato i dodici li ha inviati ad ... né come concomitanza dell'agire; anzi chiamò beati i poveri in spirito, coloro che piangono, ...Polemica sul deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie che su Twitter. ha chiesto direttamente a Santa Claus: "Porta le munizioni".