Fiorentina | tre punti che sanno d' Europa | tris al Bologna | i Viola tornano a volare

(Di domenica 5 dicembre 2021) Laespugna il Dall'Ara e continuano a scalare la classifica. Isi impongono per 3-2 sul campo del, scavalcano la Roma e salgono al quinto posto. Dopo il botta e risposta nel primo tempo con i gol di Maleh per ie Barrow per i rossoblù, la squadra di Italiano cambia marcia nella ripresa e ipoteca i trecon le reti di Biraghi e Vlahovic. Nel finale ilaccorcia di nuovo le distanze con Hickey, ma non basta per evitare la sconfitta. Mihajlovic conferma di Dominguez a centrocampo, mentre in attacco spazio a Sansone al posto di Arnautovic. Nella, Italiano inserisce a centrocampo Maleh al posto di Duncan e in attacco si affida al tandem Vlahovic-Gonzalez. Scelte azzeccate. Al minuto 33 sblocca la gara la ...