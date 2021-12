Atletico Madrid, emergenza in difesa: si ferma anche Savic (Di domenica 5 dicembre 2021) E’ emergenza in difesa per l’Atletico Madrid a pochi giorni dalla trasferta contro il Porto, che potrebbe regalare ai colchoneros il pass per gli ottavi di Champions League. Dopo la squalifica di Felipe, Simeone non potrà contare nemmeno su Stefan Savic, vittima di una contrattura muscolare nel match contro il Maiorca. Gli unici centrali a disposizione sono Hermoso e Giménez: quest’ultimo è peraltro ancora in dubbio per un lieve fastidio muscolare SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) E’inper l’a pochi giorni dalla trasferta contro il Porto, che potrebbe regalare ai colchoneros il pass per gli ottavi di Champions League. Dopo la squalifica di Felipe, Simeone non potrà contare nemmeno su Stefan, vittima di una contrattura muscolare nel match contro il Maiorca. Gli unici centrali a disposizione sono Hermoso e Giménez: quest’ultimo è peraltro ancora in dubbio per un lieve fastidio muscolare SportFace.

