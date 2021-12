Amici 21 | Sissi evita una domanda al gioco “Obbligo o Verità” | la penitenza

(Di domenica 5 dicembre 2021)21: lasubita daQuesto pomeriggio in onda su Canale 5 va in onda una nuova puntata di21. Immancabile ildei palloncini, soprannominato per l’occasione “”. Protagonista quest’oggiche hato unascomoda sul suo conto e ha subito così una, che prevedeva il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ParliamoDiNews : Amici 21, Sissi da brividi: standing ovation, Christian De Sica si inchina #amici #sissi #brividi #standing… - tbhmatildee : onestamente chiudendo amici e non aprendolo mai più dopo questa sfida imbarazzante luigi alex e sissi mi mancherete ma va fatto #amici21 - Amici213 : RT @MartiPentangelo: A Sanremo dell'anno prossimo ve lo dico già, di Amici voglio Sissi e Alex. #Amici21 #Sanremo #Sanremo2022 https://t.co… - Flavia2701 : RT @MartiPentangelo: A Sanremo dell'anno prossimo ve lo dico già, di Amici voglio Sissi e Alex. #Amici21 #Sanremo #Sanremo2022 https://t.co… - MartiPentangelo : A Sanremo dell'anno prossimo ve lo dico già, di Amici voglio Sissi e Alex. #Amici21 #Sanremo #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Sissi

Diretta2021 puntata 5 dicembre, commento live Maria De Filippi taglia i capelli diperché non ha voluto rispondere al quiz 'dimmi la verità'. 'Se sono innamorata? Non lo so, non lo dirò mai...' , ...L'esibizione diad21 di oggi è stata da brividi . Un'intensità bellissima e profonda dalla prima all'ultima nota, che di sicuro avrà tenuto incollati ad ascoltarla per tutto il tempo anche il pubblico di ...Christian De Sica fa una gaffe ad Amici: "A Tale e Quale Show c'erano certi cani". Maria De Filippi interviene Un grande giudice speciale oggi ad Amici 21 ...L'allieva ha portato in scena una versione dei Queen da applausi: studio e classe in piedi, l'attore la omaggia con un inchino ...