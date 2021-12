Vaccino anti-Covid 5-11 anni: devono farlo anche i bambini guariti? (Di sabato 4 dicembre 2021) Vaccino anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni in Italia, al via dal 16 dicembre (leggi qui). Chi deve farlo? E se ha avuto il Coronavirus? Come sottolineato dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia, “adesso vanno date delle indicazioni e va fatta una circolare. Siamo in attesa delle note tecniche e sulla base di quelle cercheremo di dare delle indicazioni adeguate”. Dosi e tempi di somministrazione La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del Vaccino Comirnaty di Pfizer per questa fascia d’età ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 dicembre 2021)per itra i 5 e gli 11in Italia, al via dal 16 dicembre (leggi qui). Chi deve? E se ha avuto il Coronavirus? Come sottolineato dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, GiRezza, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale-19 della Cabina di regia, “adesso vanno date delle indicazioni e va fatta una circolare. Siamo in attesa delle note tecniche e sulla base di quelle cercheremo di dare delle indicazioni adeguate”. Dosi e tempi di somministrazione La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo delComirnaty di Pfizer per questa fascia d’età ...

Advertising

chiellini : Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di pr… - fanpage : Daniele Giovanardi, ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena e gemello dell'ex senatore Carlo, ha… - Agenzia_Ansa : Vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni, cos'è e come funziona, Dosaggi, prenotazioni, somministrazione: t… - Gg24Rhino : RT @MMaXXprIIme: Se mi vaccino contro il morbillo rischio di prendermi il morbillo? No Se mi faccio la vaccinazione antitetanica rischio d… - lavocedialba : Vaccino anti Covid ai bimbi, Cirio promette: “Faremo di tutto per essere tra le regioni migliori” [VIDEO] -