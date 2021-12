L’accoglienza di Erdogan al Papa in viaggio verso Cipro e Grecia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è solo il tema dell’immigrazione e dell’ecumenismo al centro del viaggio apostolico che Papa Francesco sta effettuando in questi giorni a Cipro e in Grecia. La geopolitica, il dossier energetico e l’atavica questione della riunificazione cipriota sono stati al centro dei mesi preparatori del viaggio, come osservato nei giorni scorsi anche dal Segretario di Stato, Cardinale Parolin. Sullo sfondo le contromosse dei due paesi Ue rispetto alla postura turca sul Mediterraneo orientale, le parole pronunciate da Bergoglio ieri a Nicosia (“No ai muri”) e il ruolo sempre più attivo degli Usa nelle prospettive in chiave Nato della Grecia. QUI Cipro Cipro rappresenta l’ultimo muro dell’Europa unita, visto e considerato che l’isola è attraversata dalla green ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è solo il tema dell’immigrazione e dell’ecumenismo al centro delapostolico cheFrancesco sta effettuando in questi giorni ae in. La geopolitica, il dossier energetico e l’atavica questione della riunificazione cipriota sono stati al centro dei mesi preparatori del, come osservato nei giorni scorsi anche dal Segretario di Stato, Cardinale Parolin. Sullo sfondo le contromosse dei due paesi Ue rispetto alla postura turca sul Mediterraneo orientale, le parole pronunciate da Bergoglio ieri a Nicosia (“No ai muri”) e il ruolo sempre più attivo degli Usa nelle prospettive in chiave Nato della. QUIrappresenta l’ultimo muro dell’Europa unita, visto e considerato che l’isola è attraversata dalla green ...

