Colle, no di Letta, Conte, Renzi a Draghi Nuovo rumor che spariglia le carte (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovo rumor-bomba sul Quirinale direttamente dal cuore dei Palazzi romani. Non solo Mario Draghi teme i franchi tiratori, come ha scritto ieri Affaritaliani.it, ed è per questo che seppur interessato alla poltrona di presidente della Repubblica, non è ancora... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 dicembre 2021)-bomba sul Quirinale direttamente dal cuore dei Palazzi romani. Non solo Marioteme i franchi tiratori, come ha scritto ieri Affaritaliani.it, ed è per questo che seppur interessato alla poltrona di presidente della Repubblica, non è ancora... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Orlandi4Orlandi : RT @GiancarloDeRisi: Mattarella smaschera il trucco del PD per tenerlo ancora sul Colle e se ne va. Letta senza candidati è disperato. Per… - ariolele : RT @GiancarloDeRisi: Mattarella smaschera il trucco del PD per tenerlo ancora sul Colle e se ne va. Letta senza candidati è disperato. Per… - ilgiornale : Il ddl Zanda che può aprire al bis di Mattarella al Colle agita le acque tra i piddini. Emergono sempre più contrar… - arch_passarella : RT @GiancarloDeRisi: Mattarella smaschera il trucco del PD per tenerlo ancora sul Colle e se ne va. Letta senza candidati è disperato. Per… - GiancarloGarci6 : RT @angelo_fornaro: Sappiamo i discepoli del B.i Dopo il vespone, e toccato al #Sallusti ieri sera, dopo aver fatto la domanda del giornali… -