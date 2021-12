Calcio femminile, Serie A 2021: Juventus alla prova Sassuolo, c’è il derby della Madonnina (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, torna questo fine settimana la Serie A di Calcio femminile 2021, che vedrà disputarsi la decima giornata, dove si svolgerà finalmente il big match del campionato, quello tra la capolista Juventus ed il Sassuolo. Impegno di lusso anche per il Milan, che se la vedrà con l’Inter in un interessante derby della Madonnina, con la Roma che invece farà visita alla Sampdoria, per non perdere terreno nei confronti delle prime in classifica. Sfida interessante anche tra Fiorentina e Polignano, dove in palio ci sarà la parte sinistra della classifica. In coda occhio a Lazio e Verona, che cercheranno di evitare l’ultimo posto in graduatoria, con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo la sosta per gli impegniNazionale, torna questo fine settimana laA di, che vedrà disputarsi la decima giornata, dove si svolgerà finalmente il big match del campionato, quello tra la capolistaed il. Impegno di lusso anche per il Milan, che se la vedrà con l’Inter in un interessante, con la Roma che invece farà visitaSampdoria, per non perdere terreno nei confronti delle prime in classifica. Sfida interessante anche tra Fiorentina e Polignano, dove in palio ci sarà la parte sinistraclassifica. In coda occhio a Lazio e Verona, che cercheranno di evitare l’ultimo posto in graduatoria, con il ...

