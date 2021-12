Super Green Pass, Bonomi: “Sia per tutti, anche sul lavoro” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Super Green Pass? Deve essere per tutti, anche per i luoghi di lavoro”. Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine di un convegno. “Abbiamo sempre detto di essere per l’obbligo vaccinale. Poi abbiamo preso atto che c’era una difficoltà della politica e dei partiti a trovare una sintesi su questo provvedimento. L’unico strumento che abbiamo a disposizione è il Green Pass”. Nella manovra il “giusto provvedimento” è ”il taglio contributivo del cuneo fiscale” perché “è universale per tutti i lavoratori”. A dirlo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine di un convegno. “Noi avevamo proposto due terzi a favore del lavoratore e un terzo per le imprese per mettere ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) “? Deve essere perper i luoghi di”. Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo, a margine di un convegno. “Abbiamo sempre detto di essere per l’obbligo vaccinale. Poi abbiamo preso atto che c’era una difficoltà della politica e dei partiti a trovare una sintesi su questo provvedimento. L’unico strumento che abbiamo a disposizione è il”. Nella manovra il “giusto provvedimento” è ”il taglio contributivo del cuneo fiscale” perché “è universale peri lavoratori”. A dirlo è il presidente di Confindustria, Carlo, a margine di un convegno. “Noi avevamo proposto due terzi a favore del lavoratore e un terzo per le imprese per mettere ...

Advertising

GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - petergomezblog : Super green pass, tutte le sanzioni previste dal decreto: multe da 400 a 1000 euro per chi non è in regola nei loca… - borghi_claudio : Il super green pass assegnato, come il quello per lavoro, alla prima commissione affari costituzionali senato. Eh n… - il_piccolo : Super green pass, l’appello dell’Ascom di Gorizia:«Esercenti rispettate le regole» - lellofficial : RT @Diunavolta1: Effetto super green pass (se potete, fate girare). -