Pattinaggio di velocità: 14 i convocati azzurri a Salt Lake City per la terza tappa di CDM (Di giovedì 2 dicembre 2021) Riparte oltreoceano, nello Utah, dopo le prime due tappe europee, il percorso della Coppa del Mondo di Pattinaggio di velocità su pista lunga. Altri due appuntamenti per chiudere il cerchio delle qualificazioni ai prossimi Giochi Olimpici di Pechino 2022. Al prestigio del circuito si aggiunge dunque una motivazione in più, con l'Italia pronta a giocare ancora un ruolo da protagonista dopo i bei risultati ottenuti nelle scorse settimane. Quattordici gli atleti convocati dalla Nazionale italiana, guidata dal direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto, dall'allenatore sprint Matteo Anesi e da quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris, per la tappa di Salt Lake Cty: Noemi Bonazza (Fiamme Oro), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Francesco Betti (Fiamme Oro), ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio velocità Pattinaggio di velocità, Gabriele Galli si qualifica per due tappe della Coppa del Mondo Ci sarà anche l'uboldese Gabriele Galli , giovane promessa del pattinaggio di velocità, a gareggiare con la maglia della nazionale italiana alla Coppa del Mondo della stagione 2021/2022. Il 23enne parteciperà al terzo e quarto turno della competizione ...

In attesa di Pechino 2022, su Discovery+ Coppa Africa, Volley, Basket, Sci, Ciclismo, Tennis ... biathlon, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, short track, pattinaggio di velocità, freestyle e pattinaggio di figura (Gran Prix) in diretta integrale su discovery+ per un ...

