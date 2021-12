Emendamento di Forza Italia per finanziare il cambio di sesso (Di giovedì 2 dicembre 2021) Legge di bilancio, Pro Vita & Famiglia: «Sconcertante Emendamento di Forza Italia che finanzia il cambio-sesso con 15 milioni di euro» – «Siamo sconcertati dall’Emendamento con cui la Senatrice Papatheu di Forza Italia intende finanziare con 15 milioni di euro dei cittadini Italiani gli interventi chirurgici per il cambio di sesso per i prossimi tre anni. Ci chiediamo perché tali operazioni debbano gravare sulle spalle di lavoratori, famiglie e pensionati, in un momento di gravissima crisi sanitaria in cui sono a stento garantiti i livelli minimi di assistenza per malati oncologici e per altre categorie a rischio di vita», è la denuncia di Jacopo Coghe (nella foto), vicepresidente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Legge di bilancio, Pro Vita & Famiglia: «Sconcertantediche finanzia ilcon 15 milioni di euro» – «Siamo sconcertati dall’con cui la Senatrice Papatheu diintendecon 15 milioni di euro dei cittadinini gli interventi chirurgici per ildiper i prossimi tre anni. Ci chiediamo perché tali operazioni debbano gravare sulle spalle di lavoratori, famiglie e pensionati, in un momento di gravissima crisi sanitaria in cui sono a stento garantiti i livelli minimi di assistenza per malati oncologici e per altre categorie a rischio di vita», è la denuncia di Jacopo Coghe (nella foto), vicepresidente ...

oliver24657084 : RT @stedejo: Il PD presenta un emendamento, poi votato, per esonerare certi immobili della chiesa dal pagamento della TARI.????? L'Italia ha… - LORENZOSCHIAVAN : RT @stedejo: Il PD presenta un emendamento, poi votato, per esonerare certi immobili della chiesa dal pagamento della TARI.????? L'Italia ha… - davidgreco : RT @stedejo: Il PD presenta un emendamento, poi votato, per esonerare certi immobili della chiesa dal pagamento della TARI.????? L'Italia ha… - MattiaSimone97 : RT @stedejo: Il PD presenta un emendamento, poi votato, per esonerare certi immobili della chiesa dal pagamento della TARI.????? L'Italia ha… - TyDany : RT @stedejo: Il PD presenta un emendamento, poi votato, per esonerare certi immobili della chiesa dal pagamento della TARI.????? L'Italia ha… -