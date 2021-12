Ecco dove pascolavano 80 milioni di anni fa i dinosauri. Scoperto il primo “branco” in Italia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il rinvenimento in una cava in provincia di Trieste a Villaggio del Pescatore, frazione celebre per i resti di animali preistorici del Cretacico. Tra loro gli scheletri di Tethyshadros insularis, i più grandi e completi mai trovati. La scoperta ridisegna anche la geografia del... Leggi su repubblica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il rinvenimento in una cava in provincia di Trieste a Villaggio del Pescatore, frazione celebre per i resti di animali preistorici del Cretacico. Tra loro gli scheletri di Tethyshadros insularis, i più grandi e completi mai trovati. La scoperta ridisegna anche la geografia del...

