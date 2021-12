VIDEO Bologna-Roma: Svanberg gela Mourinho, Skorupski salva il risultato (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al Dall’Ara decide un gol dello svedese al 35’. Tra i giallorossi, ammonizioni per Abraham e Karsdorp, che salteranno il big match di sabato contro l’Inter. Guarda la partita in foto Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al Dall’Ara decide un gol dello svedese al 35’. Tra i giallorossi, ammonizioni per Abraham e Karsdorp, che salteranno il big match di sabato contro l’Inter. Guarda la partita in foto

Advertising

LoredanaBerte : Ancora oggi la prevenzione, le cure tempestive e il sostegno psicologico sono FONDAMENTALI??Questo estratto del do… - acmilan : #OnThisDay in 1990 ?? A Dutch double and a European Super Cup success for Arrigo Sacchi’s men in Bologna ???? ?? Do… - EmanuelTaverna9 : RT @MontegrandeS: Oggi sono stato a Bologna, alla presentazione del nuovo libro di @stanzaselvaggia. Che tratta la storia di una dipendenza… - TheUnknowBBS1 : RT @sandro_rosco: Bologna - ASgabuzzini Ammonizione Mocio Vileda Da notare la voce in sottofondo - ChiaraPiraino2 : RT @roserome1927: Il centrocampista del Bologna fa ostruzione ma l’attaccante Romanista si becca il giallo. BAH. #BolognaRoma https://t.co… -