Delirio leghista | niente sesso per i giovani vaccinati Bufera sul post negazionista di un consigliere toscano del Carroccio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Un giovane sano che si vaccina dimostra debolezza, paura della morte, creduloneria, infermità intellettuale, facile obbedienza al primo politico che passa e lo minaccia e una psicologia da servo. Tutte caratteristiche che dovrebbero comportare come minimo l’esclusione dalla vita sessuale, come contrappasso naturale”. Ilcelodurista vecchio stampo affidato ad unsu Facebook porta la firma in calce di Lorenzo Gasperini (nella foto),della Lega a Cecina (Livorno) e consulente legislativo alla Camera per il partito di Salvini. Quanto basta a scatenare l’ennesima polemica. “Di fronte alla gravità della situazione sanitaria, con regioni che tornano in zona gialla e terapie intensive che si riempiono di non, la Lega non trovadi meglio da fare che innescare ...