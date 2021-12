Buon compleanno Woody Allen, Anna Mazzamauro… (Di mercoledì 1 dicembre 2021) …Salvatore Schillaci, Emiliano Viviano, Leandro Castellani, Vittorio Emiliani, Alberto Oliverio, Il Guardiano del Faro, Federico Faggin, Nicholas Negroponte, Daniel Pennac, Bette Midler, Bruno Venturini, Remo Girone, Alberto Cova, Carole Alt, Norberto Oberburger, Giulia Leonardi, Sara Carrara… Oggi 1° dicembre compiono gli anni: Fernando Gualtieri, ex calciatore, pittore; Giacomo Tamburino, medico; Giacomo Scotti, giornalista, scrittore, traduttore; Giuliano Esperati, attore; Woody Allen, attore, regista; Leandro Castellani, regista; Vittorio Emiliani, giornalista, scrittore, saggista. Inoltre, compiono gli anni: Anna Mazzamauro, attrice; Alberto Oliverio, medico, biologo; Sergio Lombardo, artista; Giovanni Mazzonetto, politico; Il Guardiano del Faro (Federico Monti Arduini), cantautore, tastierista, compositore; Franco di Giuseppe, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) …Salvatore Schillaci, Emiliano Viviano, Leandro Castellani, Vittorio Emiliani, Alberto Oliverio, Il Guardiano del Faro, Federico Faggin, Nicholas Negroponte, Daniel Pennac, Bette Midler, Bruno Venturini, Remo Girone, Alberto Cova, Carole Alt, Norberto Oberburger, Giulia Leonardi, Sara Carrara… Oggi 1° dicembre compiono gli anni: Fernando Gualtieri, ex calciatore, pittore; Giacomo Tamburino, medico; Giacomo Scotti, giornalista, scrittore, traduttore; Giuliano Esperati, attore;, attore, regista; Leandro Castellani, regista; Vittorio Emiliani, giornalista, scrittore, saggista. Inoltre, compiono gli anni:Mazzamauro, attrice; Alberto Oliverio, medico, biologo; Sergio Lombardo, artista; Giovanni Mazzonetto, politico; Il Guardiano del Faro (Federico Monti Arduini), cantautore, tastierista, compositore; Franco di Giuseppe, ...

Advertising

chetempochefa : “Buon compleanno mia dolce metà. Anzi. Togli dolce. Buon compleanno mia metà.” Gli auguri di @lucianinalitti per i… - OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a Manuel #Lazzari che oggi spegne 2??8?? candeline! #CMonEagles ?? - WWE_Ufficiale : Ha conquistato il 24/7 Title da pochissimo. Tanti auguri di buon compleanno @DanaBrookeWWE! ???? - 45acpjoe : RT @OfficialSSLazio: ???? Tanti auguri di buon compleanno a Manuel #Lazzari che oggi spegne 2??8?? candeline! #CMonEagles ?? - GiuGiuLolalove : RT @RubySussex: Splendi sempre Sii libera come una farfalla Vola più in alto che puoi Buon compleanno Carola ?? #amici21 #happybdaycaro… -