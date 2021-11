Squid Game: il doppiaggio italiano da oggi è disponibile (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo alcuni mesi di attesa, è arrivato su Netflix il doppiaggio italiano della serie tv sudcoreana Squid Game, finora presente solo in originale. Da oggi, Martedì 30 Novembre 2021, il doppiaggio italiano di Squid Game è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix e, finalmente, i fan italiani potranno apprezzare la celebre serie sudcoreana anche nella nostra lingua e non soltanto in lingua originale con l'ausilio dei sottotitoli. Come sappiamo lo show era già disponibile in lingua inglese ma da oggi, accedendo alla vostra dashboard di Netflix, troverete un annuncio relativo alla disponibilità immediata di tutti i nove gli episodi della serie anche in lingua italiana. Alcuni fan ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo alcuni mesi di attesa, è arrivato su Netflix ildella serie tv sudcoreana, finora presente solo in originale. Da, Martedì 30 Novembre 2021, ildisulla piattaforma streaming Netflix e, finalmente, i fan italiani potranno apprezzare la celebre serie sudcoreana anche nella nostra lingua e non soltanto in lingua originale con l'ausilio dei sottotitoli. Come sappiamo lo show era giàin lingua inglese ma da, accedendo alla vostra dashboard di Netflix, troverete un annuncio relativo alla disponibilità immediata di tutti i nove gli episodi della serie anche in lingua italiana. Alcuni fan ...

