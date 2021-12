Dybala (che nel finale sbaglia un rigore) e Morata regalano i tre punti alla Juve. Verona e Cagliari si dividono la posta (0-0) (Di martedì 30 novembre 2021) Si sono conclusi i match serali di questo martedì, anticipi del turno infrasettimanale valido per la 15a giornata di Serie A 2021-22. All’Arechi la Juve batte la Salernitana 2-0: apre le marcature al 21? il bellissimo gol di Paulo Dybala, abile a sfruttare al meglio la triangolazione con Kulusevski e a battere Belec col mancino. Il 2-0 firmato Chiellini viene annullato dopo il check del VAR per un fuorigioco di Moise Kean. Nella ripresa Ranieri colpisce un palo clamoroso per i campani, dunque la formazione di Allegri punisce ed è Morata a firmare il 2-0: cross basso di Bernardeschi dalla sinistra e colpo da biliardo dello spagnolo che insacca tra le gambe di Belec. Ancora Dybala sfiora il tris e la doppietta personale con un sinistro a giro, poi sbaglia un rigore ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 novembre 2021) Si sono conclusi i match serali di questo martedì, anticipi del turno infrasettimanale valido per la 15a giornata di Serie A 2021-22. All’Arechi labatte la Salernitana 2-0: apre le marcature al 21? il bellissimo gol di Paulo, abile a sfruttare al meglio la triangolazione con Kulusevski e a battere Belec col mancino. Il 2-0 firmato Chiellini viene annullato dopo il check del VAR per un fuorigioco di Moise Kean. Nella ripresa Ranieri colpisce un palo clamoroso per i campani, dunque la formazione di Allegri punisce ed èa firmare il 2-0: cross basso di Bernardeschi dsinistra e colpo da biliardo dello spagnolo che insacca tra le gambe di Belec. Ancorasfiora il tris e la doppietta personale con un sinistro a giro, poiun...

Advertising

OptaPaolo : 24 - A partire dal 2014/15, Paulo #Dybala è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area in Serie A (24). Cecc… - romeoagresti : #Allegri: “#Dybala è in una buona condizione e credo che domani partirà dall’inizio”. - NariceDe : Porcodio Dybala che cazzo fai dio merda dopo aver emulato Platini è venuto il momento di provare anche la Morosini move - chichigallon : Calciatori che meritano la fascia al posto di Dybala: Perin Pinsoglio Szczesny Alex Sandro Bonucci Chiellini Danil… - Mirko799 : RT @Pippo219: @SusannaGatto4 Nn c è bisogno che si auguri la sconfitta! La juve e capace di suo! Poi se gioca dybala il gioco e fatto! -