Champions League, Young Boys-Manchester Utd: gara a rischio rinvio per Covid (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Preoccupazione per la nuova variante Omicron del Coronavirus. Con le nuove regole anti contagio vigenti in Svizzera, la gara di Champions League tra Young Boys e Manchester United, in programma l'8 dicembre, è a serio rischio rinvio Leggi su mediagol (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Preoccupazione per la nuova variante Omicron del Coronavirus. Con le nuove regole anti contagio vigenti in Svizzera, laditraUnited, in programma l'8 dicembre, è a serio

Advertising

DiMarzio : #ChampionsLeague | #BayernMonaco-#Barcellona si giocherà a porte chiuse - OptaPaolo : 62 - L’Inter è la squadra che ha tentato più conclusioni nei primi tempi di questa Champions League (62, almeno 11… - acmilan : A late win to keep our #UCL hopes alive: read how #AtletiMilan unfolded ?? - VincePastore : @rickybuscaglia: la Juve è stata a 24 punti dopo 15 giornate anche nel 1995-96, poi è finita sesta. Eh. Però ha… - FranzJuve37 : @DIABOLIK_7 @Omar59417381 Se è per questo John Terry buttó via una Champions League per il Chelsea scivolando sul suo rigore -