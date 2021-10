Marano, accoltellata per un posto auto: arrestata un’intera famiglia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A Marano un 17enne ha sferrato i fendenti contro una donna per un posto auto. I carabinieri prendono in arresto un’intera famiglia. La caserma delle forze dell’ordine nel napoletano (via Carabinieri di Napoli)Nel pomeriggio di martedì 19 ottobre a Marano, in provincia di Napoli, una signora di 34 anni è stata accoltellata. Sono quattro i fendenti scagliati da un ragazzo di 17 anni, il tutto a causa di un posto auto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 17enne sarebbe stato il primo a scagliare i fendenti nei confronti della donna. Inoltre i militari dell’arma hanno ricostruito il tutto facilmente, rintracciando facilmente ed identificando non solo il ragazzo, ma anche la madre ed il padre. Infatti adesso ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Aun 17enne ha sferrato i fendenti contro una donna per un. I carabinieri prendono in arresto. La caserma delle forze dell’ordine nel napoletano (via Carabinieri di Napoli)Nel pomeriggio di martedì 19 ottobre a, in provincia di Napoli, una signora di 34 anni è stata. Sono quattro i fendenti scagliati da un ragazzo di 17 anni, il tutto a causa di un. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 17enne sarebbe stato il primo a scagliare i fendenti nei confronti della donna. Inoltre i militari dell’arma hanno ricostruito il tutto facilmente, rintracciando facilmente ed identificando non solo il ragazzo, ma anche la madre ed il padre. Infatti adesso ...

