Da Jordan a Magic e Bird: ecco altri 25 nomi nella squadra del 75° anniversario (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Non è una rievocazione del Dream Team che incantò il mondo a Barcellona 1992, ma tre nomi che compongono una lista di 25 nomi per la squadra del 75° ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) MichaelJohnson, Larry. Non è una rievocazione del Dream Team che incantò il mondo a Barcellona 1992, ma treche compongono una lista di 25per ladel 75° ...

Advertising

sandogat74 : @rprat75 @Mr_Mbb @dchinellato Penso che fra lui e Irving si stiano raggiungendo vette mai viste. Ma ai tempi di Mag… - rivaalessandroo : Rivalità migliori in nba: Magic Bird Jordan Pistons Curry Lebron Dirk Heat - Avv_Mant : @luigidifelice13 @__pierp__ Stavo scrivendo la stessa cosa. Quando giochicchiavo avevo un buon tiro da tre e tanto… - Opemarc77 : @__pierp__ Lakers, grazie a questa t shirt regalatami a fine anni ‘80. Per me Magic, per mio cugino Jordan, così ab… -