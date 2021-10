Covid nel Lazio | il bollettino di oggi mercoledì 20 ottobre | 381 nuovi casi positivi e 4 decessi

Advertising

ladyonorato : Anche nel porto più grande d’Europa, Rotterdam, dilagano le proteste contro le restrizioni Covid. - TizianaFerrario : Quanto sta accadendo in GB e in Russia con impennata di morti e contagi #Covid ci fa capire che conta scegliere pol… - antoguerrera : Ora che nel Regno Unito ci sono circa 50mila casi al giorno di #Coronavirus, quanto c’è da preoccuparsi? Perché UK… - EnzoQuareEQ7 : RT @ladyonorato: Anche nel porto più grande d’Europa, Rotterdam, dilagano le proteste contro le restrizioni Covid. - Karm3nB : RT @ladyonorato: Anche nel porto più grande d’Europa, Rotterdam, dilagano le proteste contro le restrizioni Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, stabili rispetto a ierisaldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute ...Lazio, il bollettino di oggi marcoledì 20 ottobbre: su 9970 tamponi molecolari e 18858 tamponi antigenici per un totale di 28828 tamponi, si registrano 381 nuovi casi positivi (+55), 4 i ...Sono 368 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.619 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute.Sono 368 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 14.619 tamponi processati. L’indice di positività sale al 2,5%. Ieri era all’1,4%. Oggi insomma si registra un aumento n ...